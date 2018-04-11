АБР: Долларизация в Азербайджане продолжится

2018-04-11 10:14 | www.oxu.az | 8

В 2018-2019-х годах Азербайджан продолжит жесткую денежно-кредитную политику.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития «Asian Development Outlook 2018».

Согласно отчету АБР, в случае необходимости Центробанк сможет вмешаться в деятельность валютного рынка и предотвратить обесценивание маната.

По прогнозам банка, уровень долларизации в банковском секторе Азербайджана будет оставаться высоким (на конец февраля 2018 г этот показатель составил 62% по банковским вкладам населения и 39% - по кредитам ).

«Бюджетно-налоговая политика, проводимая правительством Азербайджана, направлена на поддержку экономического роста, а рост трансфертов из Госнефтефонда в госбюджет позволит увеличить госинвестиции», - отмечает банк.

По оценкам АБР, доходы госбюджета Азербайджана в 2018 г составят 32,8% ВВП, в 2019 г - 30,3% ВВП, расходы - 34,2% ВВП и 31,1% ВВП соответственно.

Л.А.

