Пакистан готов оказать любую помощь и поддержку Азербайджану - командующий ВМС

2018-04-11 10:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ВМС Пакистана готовы оказать любую помощь и поддержку ВМС Азербайджана, сказал командующий ВМС Пакистана адмирал Зафар Махмуд Аббаси на встрече с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде. Об этом говорится в сообщении посольства страны в Пакистане, распространенном в среду.

На встрече было подчеркнуто, что поддержка, оказываемая странами друг другу во всех сферах, всегда высоко оценивается. Также была отмечена важность скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и Кашмирской проблемы на основании требований международного права и резолюций, принятых СБ ООН.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, продолжения сотрудничества в военно-технической сфере, обеспечения участия в проводимых учениях, обмена опытом и осуществления визитов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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