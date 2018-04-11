Израиль атаковал боевиков в Газе в ответ на подрыв фугаса на границе

2018-04-11 10:16 | www.trend.az | 7

Израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на очередное взрывное устройство, сработавшее на границе, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Военные заявили, что при подрыве фугаса никто не пострадал, и предполагают, что он был установлен под прикрытием многотысячных протестных акций, которые идут в приграничной полосе с конца марта.

"В ответ Армия обороны Израиля атаковала несколько целей военного назначения, принадлежащих террористической организации ХАМАС", — говорится в пресс-релизе.

По информации военных, взрыв в северной части сектора Газа был направлен против израильской "инженерной машины", которая действовала на палестинской стороне границы.