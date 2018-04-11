Назарбаев заявил, что высоко ценит личные отношения с Путиным

2018-04-11 10:18 | www.trend.az | 7

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что высоко оценивает личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

В среду в Астане ряд послов, в том числе и посол России Алексей Бородавкин, вручили президенту Казахстана верительные грамоты.

"Отношения Казахстана с РФ являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству успешно функционирует интеграционное объединение — Евразийский экономический союз", — сказал Назарбаев после официальной церемонии, обращаясь к ее участникам.

Он заявил, что курс на дальнейшее укрепление сотрудничества между Казахстаном и Россией пользуется самой широкой поддержкой у народов двух стран.