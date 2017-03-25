Туск: Евросоюз будет единым, или его не будет вообще

2017-03-25 16:55 | www.apa.az | 3

Евросоюз будет единым, или его не будет вообще.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая на открытии саммита ЕС в итальянской столице по случаю празднования 60-летия Римского договора.

«Европа будет едина, или ее не будет вообще. Только единая Европа, только независимая Европа может быть гарантией демократии», - сказал он.

«Не время протестовать или защищать Европу «разных скоростей», но необходимо разделять гораздо более глубокую идею - о единстве», - указал Туск.

Идея Европы «разных скоростей» появилась еще в прошлом веке и заключается в возможности сосуществования внутри ЕС государств, с разной степенью интегрированных в сообщество. Де-факто ЕС как раз и является воплощением этой концепции - к примеру, в зону евро входят лишь 19 из 28 стран ЕС, в шенгенскую безвизовую зону входят 22 из 28 стран ЕС (плюс четыре не входящие в ЕС государства).

Однако, если еврооптимисты полагают, что в перспективе все страны ЕС обязательно должны стремиться выйти на максимально глубокий уровень интеграции внутри сообщества, то умеренные сторонники европейского проекта считают приемлемым принцип «разных скоростей» - когда каждая страна в долгосрочной перспективе выбирает глубину своей вовлеченности в европейский проект, исходя из своих национальных интересов и предпочитая сохранять отдельные направления (миграционная, монетарная политика, политика труда и занятости) под национальным контролем, не передавая их в Брюссель.

Концепцию Европы «разных скоростей» разделяют Германия, Италия, Франция и Испания, но она вызывает скептицизм у ряда стран Восточной Европы, главным образом у входящих в Вишеградскую группу (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), которые усмотрели в этой формуле заведомую дискриминацию, поскольку отнюдь не все европейские государства способны двигаться со скоростью «локомотива"»- Германии. В итоге, как стало известно из дипломатических кругов, формулировка о «разных скоростях» вошла в итоговую декларацию, которая будет сегодня подписана. Этот документ призван определить основные направления развития ЕС на ближайшие 10 лет, в эпоху пост-Brexit. Нынешний юбилейный саммит проходит без участия Великобритании, население которой высказалось на референдуме в июне прошлого года за выход страны из ЕС





