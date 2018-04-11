Как проходят президентские выборы в Баку – ФОТОРЕПОРТАЖ

2018-04-11 10:44 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане полным ходом идут президентские выборы.

Oxu.Az представляет самые яркие моменты голосования в ряде избирательных участков столицы:

Голосование продлится в течение 11 часов, до 19:00 по местному времени.

По данным Центризбиркома, в голосовании могут принять участие 5 млн 192 тыс 42 граждан Азербайджана.

Их ждут на 5426 постоянных и 215 временных избирательных участках, а также в дипломатических представительствах страны за рубежом.

На участках избирателям предлагается бюллетень со списком из 8 кандидатов. В нем должна быть сделана отметка около одной из фамилий. Если такой отметки не окажется, или их будет несколько, то бюллетень будет признан недействительным.

Али Мамедов

Фото - Садиг Фарзалибей

