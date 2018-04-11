Спрос на облигации минфина Азербайджана в 3,5 раза превысил предложение

2018-04-11 10:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы 10 инвесторами на общую сумму 107,74 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму 30 миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 93,0697 маната (при доходности в 12 процентов) и 100,0363 маната (7,98 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 100 манатов (при доходности в восемь процентов), средневзвешенная цена составила 100,0029 маната (7,9984 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – седьмое апреля 2020 года.