Биткоин торгуется у нижней границы "технического" диапазона

2018-04-11 10:34 | www.trend.az | 6

Самая популярная криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду незначительно дорожает, все еще торгуясь при этом у нижней границы "технического" диапазона, определяемого как 6,6-7,2 тысячи долларов, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 1,36%, до 6,86 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,28%, до 6,84 тысячи долларов, на OKEx - на 0,99%, до 6,84 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum рос в цене на 4,67%, до 418,9 доллара, Ripple дорожал на 0,58%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash - на 2,43%, до 653,72 доллара, Litecoin - на 0,16%, до 114,72 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 266,39 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

"Биткоин пытается сформировать небольшое восходящее движение, которое пока выглядит как отскок после снижения до 6,6 тысячи долларов. Пока цена остаётся в проторгованном диапазоне, покупатели и продавцы осторожничают и ждут драйверов для движения", - прокомментировал РИА Новости аналитик и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов.