Число приехавших в Азербайджан превысило число уехавших

2017-03-25 16:58 | www.oxu.az | 3

В январе текущего года число лиц, приехавших в Азербайджан на постоянное жительство (146 человек), превысило количество уехавших из страны (97).

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.

По состоянию на 1 февраля 2017 года, численность населения Азербайджана достигла 9 816,1 тысяч человек, увеличившись с начала года на 6,1 тысяч человек (0,1%).

От общей численности населения 53% составляют городские, 47,0% - сельские жители, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.

На каждые 1 000 мужчин приходится 1 006 женщин.

В январе текущего года в стране было зарегистрировано 12,2 тысяч новорожденных, что составляет 14,8 на каждые 1 000 человек населения, из них 53% - мальчики, 47% - девочки.

В январе 2017 года в стране было зарегистрировано 6,1 тысяч случаев смерти, что составляет 4,7 на каждые 1 000 человек населения.

За два месяца этого года было зарегистрировано 4,3 тысяч браков и 1,1 тысяч разводов.

С.Б.

