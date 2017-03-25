Niyə də Yox?! Вперед, Азербайджан! (ВИДЕО)
2017-03-25 16:58 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend Life/ - Молодой исполнитель Анар Бейляр снял новый клип «Niyə də Yox?!», который посвятил сборной Азербайджана по футболу, сообщает Trend Life. Клип представлен в преддверии игры с действующим чемпионом мира - сборной Германией, которая пройдет 26 марта на стадионе Тофига Бахрамова и начнется в 20:00.
Клип назван в честь девиза АФФА «Niyə də yox?!» (Почему бы и нет), под которым проходит отборочная кампания сборной Азербайджана за право сыграть на чемпионате мира-2018 в России.
«Этой работой мы хотим поддержать нашу национальную сборную Азербайджана и пожелать ей дальнейших успехов», - отметил Анар Бейляр, который также является автором слов и музыки клипа.
Клип снят Gala Media Group. Автор идеи – Сянан Гасымов, режиссер Вюсал Гасан, оператор – Delee, аранжировка – Фарид Ага, художник – Джафар Мирзоев, фото – Фархад Султанов.
|
№
|
Команда
|
И
|
В/Н/П
|
М
|
О
|
1
|
Германия
|
4
|
4/0/0
|
16-0
|
12
|
2
|
Северная Ирландия
|
4
|
2/1/1
|
8-2
|
7
|
3
|
Азербайджан
|
4
|
2/1/1
|
2-4
|
7
|
4
|
Чехия
|
4
|
1/2/1
|
2-4
|
5
|
5
|
Норвегия
|
4
|
1/0/3
|
5-7
|
3
|
6
|
Сан-Марино
|
4
|
0/0/4
|
1-17
|
0
(Автор: Вугар Иманов)