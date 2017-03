Niyə də Yox?! Вперед, Азербайджан! (ВИДЕО)

2017-03-25 16:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Молодой исполнитель Анар Бейляр снял новый клип «Niyə də Yox?!», который посвятил сборной Азербайджана по футболу, сообщает Trend Life. Клип представлен в преддверии игры с действующим чемпионом мира - сборной Германией, которая пройдет 26 марта на стадионе Тофига Бахрамова и начнется в 20:00.

Клип назван в честь девиза АФФА «Niyə də yox?!» (Почему бы и нет), под которым проходит отборочная кампания сборной Азербайджана за право сыграть на чемпионате мира-2018 в России.

«Этой работой мы хотим поддержать нашу национальную сборную Азербайджана и пожелать ей дальнейших успехов», - отметил Анар Бейляр, который также является автором слов и музыки клипа.

Клип снят Gala Media Group. Автор идеи – Сянан Гасымов, режиссер Вюсал Гасан, оператор – Delee, аранжировка – Фарид Ага, художник – Джафар Мирзоев, фото – Фархад Султанов.





№ Команда И В/Н/П М О 1 Германия 4 4/0/0 16-0 12 2 Северная Ирландия 4 2/1/1 8-2 7 3 Азербайджан 4 2/1/1 2-4 7 4 Чехия 4 1/2/1 2-4 5 5 Норвегия 4 1/0/3 5-7 3 6 Сан-Марино 4 0/0/4 1-17 0

(Автор: Вугар Иманов)