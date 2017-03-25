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Niyə də Yox?! Вперед, Азербайджан! (ВИДЕО)

2017-03-25 16:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Молодой исполнитель Анар Бейляр снял новый клип «Niyə də Yox?!», который посвятил сборной Азербайджана по футболу, сообщает Trend Life. Клип представлен в преддверии игры с действующим чемпионом мира - сборной Германией, которая пройдет 26 марта на стадионе Тофига Бахрамова и начнется в 20:00.

Клип назван в честь девиза АФФА «Niyə də yox?!» (Почему бы и нет), под которым проходит отборочная кампания сборной Азербайджана за право сыграть на чемпионате мира-2018 в России.

«Этой работой мы хотим поддержать нашу национальную сборную Азербайджана и пожелать ей дальнейших успехов», - отметил Анар Бейляр, который также является автором слов и музыки клипа.

Клип снят Gala Media Group. Автор идеи – Сянан Гасымов, режиссер Вюсал Гасан, оператор – Delee, аранжировка – Фарид Ага, художник – Джафар Мирзоев, фото – Фархад Султанов.

Команда

И

В/Н/П

М

О

1

Германия

4

4/0/0

16-0

12

2

Северная Ирландия

4

2/1/1

8-2

7

3

Азербайджан

4

2/1/1

2-4

7

4

Чехия

4

1/2/1

2-4

5

5

Норвегия

4

1/0/3

5-7

3

6

Сан-Марино

4

0/0/4

1-17

0

(Автор: Вугар Иманов)

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