Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: «Итоги наблюдения мы объявим завтра»

2018-04-11 11:05 | www.apa.az | 8

«Мы работаем в Азербайджане с 9 марта. Мы наблюдали за предвыборной ситуацией. Сегодня наблюдаем за ходом голосования, и до 24 марта будем находиться здесь с целью наблюдения за послевыборной деятельностью».

Как сообщает АПА, об этом сказала глава Наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.

Она сказала, что они работают совместно с аналитической группой в составе 13 человек: «Сегодня в нашу международную миссию по наблюдению за выборами входят 350 наблюдателей. Они ведут наблюдения на территории всей страны. Завтра проведем пресс-конференцию и опубликуем итоги наблюдения. А итоговый отчет будет через два месяца».

К.Йонкер отметила, что БДИПЧ всегда работает по одной методологии: «Во всех странах-членах ведем одинаковое наблюдение. Мы встречаемся с руководством государства, политическими партиями, кандидатами, избирательной администрацией, представителями проправительственных и аппозиционных СМИ. Все наблюдения объединяем в один отчет».