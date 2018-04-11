В Грузии наблюдается большая активность граждан Азербайджана на президентских выборах - посольство

2018-04-11 10:51 | www.trend.az | 7

В Грузии наблюдается действительно большая активность граждан Азербайджанской республики на президентских выборах. Об этом сказала в среду Sputnik Грузия третий секретарь посольства Азербайджана в Грузии, член избирательной комиссии в Тбилиси Самира Агаева.

"В восемь утра мы открыли избирательный участок. Пока наблюдается действительно большая активность граждан Азербайджанской республики, которые временно проживают в Грузии, учатся или работают в разных организациях и компаниях", — сказала она.

В среду в Тбилиси и Батуми открылись избирательные участки для граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся в Грузии.

Избирательные участки будут открыты в посольстве Азербайджана в Грузии, находящемся в Тбилиси, а также в консульстве Азербайджана в Батуми до 19:00 по местному времени.

Всего в консульстве Азербайджана в Грузии зарегистрировано 557 граждан, желающих проголосовать, однако их число может увеличиться, ведь принять участие в выборах может любой желающий гражданин страны.

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