Президентские выборы в Азербайджане организованы очень хорошо - член британского парламента

2018-04-11 10:59 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Процесс проведения президентских выборов в Азербайджане организован очень хорошо, сказал журналистам в среду наблюдатель из Великобритании, член британского парламента от партии консерваторов Дэвид Моррис.
Он отметил, что его делегация посетила уже два участка в Баку.
"То, что мы пока видим, это хорошая организация избирательного процесса. Мы пока не знаем, какие участки посетим далее, и постараемся охватить не только Баку. Я посещал Азербайджан, наблюдал за ходом референдума в 2016 году. В тот раз мы посетили 8-10 участков, и сегодня, полагаю, будет так же", - сказал Моррис.
Член британской делегации, главный редактор The London Post Шахид Гуреши тоже отметил, что избирательный процесс идет хорошо.
"Люди активно участвуют в выборах. Организовано все на отличном уровне. Надеюсь, все так же продолжится до конца дня", - сказал Гуреши.По данным ЦИК Азербайджана, на 10:00 на президентских выборах проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 избирателей.
В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.
(Автор: Максим Цурков)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.