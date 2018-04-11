Президентские выборы в Азербайджане организованы очень хорошо - член британского парламента

2018-04-11 10:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Процесс проведения президентских выборов в Азербайджане организован очень хорошо, сказал журналистам в среду наблюдатель из Великобритании, член британского парламента от партии консерваторов Дэвид Моррис.

Он отметил, что его делегация посетила уже два участка в Баку.

"То, что мы пока видим, это хорошая организация избирательного процесса. Мы пока не знаем, какие участки посетим далее, и постараемся охватить не только Баку. Я посещал Азербайджан, наблюдал за ходом референдума в 2016 году. В тот раз мы посетили 8-10 участков, и сегодня, полагаю, будет так же", - сказал Моррис.

Член британской делегации, главный редактор The London Post Шахид Гуреши тоже отметил, что избирательный процесс идет хорошо.

"Люди активно участвуют в выборах. Организовано все на отличном уровне. Надеюсь, все так же продолжится до конца дня", - сказал Гуреши.

По данным ЦИК Азербайджана, на 10:00 на президентских выборах проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 избирателей.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Максим Цурков)

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