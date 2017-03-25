Глава Европарламента: «Евросоюз неэффективен и чрезмерно бюрократизирован»

2017-03-25 17:01 | www.apa.az | 4

«Евросоюз сделал много ошибок, он работает неэффективно и чрезмерно бюрократизирован».

Как передает АПА со ссылкой на vz.ru, об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таянии.



«Мы не устали от Европы, но мы хотим, чтобы она работала лучше», - добавил он.





При этом он указал на то, что жители Евросоюза все чаще выражают неудовлетворенность: «Европу необходимо изменить, но она не должна быть уничтожена. Как никогда раньше, нам нужно единство».