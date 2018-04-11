Омбудсмен: Избиратели активно голосуют на выборах

2018-04-11 11:19 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане полным ходом идет процесс голосования на выборах.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Эльмира Сулейманова.

Э.Сулейманова сказала, что организация выборов – долгосрочный процесс:

«Мы должны отметить, что успешная организация выборов – процесс, который совершенствуется годами, а не в последние месяцы».

Омбудсмен отметила, что азербайджанское законодательство и избирательный кодекс совершенствуются с каждым годом по рекомендации Венецианской комиссии:

«Наши сотрудники в качестве независимых наблюдателей принимают участие в процессе выборов практически во всех районах страны».

За выборами наблюдает большое число представителей из разных стран, подчеркнула Сулейманова.

«Считаю, что для них это хорошая возможность наблюдать за ходом выборов в Азербайджане, которые проходят прозрачно, демократично, с равными правами всех, кто участвует».