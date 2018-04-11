Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласила планы по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане

2018-04-11 11:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Миссия БДИПЧ ОБСЕ приступила к наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане.

Об этом в среду журналистам сказала глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.

"Мы проводили наблюдение за подготовкой к выборами. Сегодня мы планируем вести наблюдение непосредственно за самим процессом президентских выборов в Азербайджане. Наша основная группа, состоящая из 13 наблюдателей, останется в Азербайджане до 24 апреля, с целью наблюдения за пост-выборным периодом в стране", - сказала Йонкер.

Она отметила, что группа долгосрочных наблюдателей в настоящее время работает в регионах и в столице Азербайджана, и информирует о процессах, происходящих на президентских выборах.

"Оценка проведения выборов будет оглашена миссией 12 апреля. Доклад о проведении президентских выборов в Азербайджане будет представлен спустя два месяца после их проведения", - сказала Йонкер.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.