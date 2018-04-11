В исправительных учреждениях проходит голосование на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)

2018-04-11 11:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане продолжается голосование в 39 избирательном пункте 14-го Хазарского избирательного округа, действующего в исправительном учреждении № 9.

До 10:00 здесь проголосовал 61 военнослужащий, в голосовании приняли участие 30 процентов заключенных.

В целом в 39 избирательном пункте зарегистрирован 321 избиратель, из которых 260 – заключенные, 61 – военнослужащие.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.