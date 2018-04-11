Посол: Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии

2018-04-11 11:16 | www.trend.az | 8

Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу "Аль-Манар", передает РИА Новости.

"Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанные "Аль-Манар", — сообщает телеканал.