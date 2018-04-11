Избран глава торгово-промышленной палаты Туркменистана

2018-04-11 11:22 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Председателем правления торгово-промышленной палаты (ТПП) Туркменистана избран заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров, говорится в сообщении государственного агентства «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Это кадровое решение было принято на заседании правления ТПП, в соответствии с уставом данного ведомства.

В информации ТДХ также говорится, что бывший руководитель ТПП Бабагылыч Гылыджов был освобождён от своих обязанностей, ввиду резкой критики в его адрес со стороны президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ходе недавнего заседания Кабинета министров страны "за не использование имеющихся возможностей и потенциала возглавляемой организации".

ТПП является общественно-хозяйственной организацией, объединяющей предприятия, организации, предпринимателей и их объединения, независимо от форм собственности, и призванной выражать и защищать их интересы, содействовать развитию национальной экономики, торгово-экономических и научно-технических связей с другими государствами.