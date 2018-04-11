Член Европарламента: «На выборах в Азербайджане никаких нарушений мы не заметили»

2018-04-11 11:33 | www.apa.az | 8

Об этом АПА сказал наблюдающий за процессом голосования на выборах президента член Европарламента Ален Фисини.

Член Европарламента отметил, что они побывали на трех избирательных участках, ознакомились с процедурами использования невидимых чернил, сделали нужные заметки: «Мы продолжаем наблюдения. Если будут какие-либо нарушения или случаи давления извне, тогда, естественно, мы отметим это. Мы будем наблюдать за ходом голосования до вечера, до его завершения».

Ален Фисини подчеркнул, что представители кандидатов в президенты присутствуют на участках в качестве наблюдателей: «Мы не столкнулись с какими-либо нарушениями в связи с этим».