Китай будет жестко контролировать и изучать возможности применения криптовалют

2018-04-11 11:27 | www.trend.az | 8

Китайские власти относятся с осторожностью к криптовалютам и в то же время активно изучают возможности их безопасного использования. Об этом заявил в среду на Азиатском экономическом форуме в Боао председатель Народного банка Китая (Центробанк) И Ган, передает ТАСС.

"Мы считаем, что виртуальные деньги довольно мало обслуживают реальный сектор экономики - существуют случаи спекулятивных сделок, отмывания денег. Поэтому Китай проводит осторожную политику в отношении криптовалют, - отметил он. - Однако я должен добавить, что наша страна идет впереди всей планеты в области их изучения. Мы также исследуем, в каких оптимальных формах виртуальную валюту можно использовать на благо экономики".