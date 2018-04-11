Боснийский депутат: «Во время голосования мы не столкнулись с какими-либо нарушениями»

2018-04-11 11:48 | www.apa.az | 8

«Голосование продолжается очень хорошо, в соответствии с законом».

Об этом АПА сказал наблюдающий за процессом голосования на выборах депутат парламента Боснии и Герцеговины Самир Каплан.

Он отметил, что до сих пор провел наблюдение на трех участках: «На этих участках мы не столкнулись с какими-либо нарушениями. Мы планируем побывать еще на 10 избирательных участках. Некоторых процедур, применяемых в Азербайджане, - проверка на входе, веб-камеры в Боснии и Герцеговине нет. Выборы в Азербайджане проводятся в более прозрачной форме».