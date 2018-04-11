Президентские выборы в Азербайджане соответствуют международным нормам и стандартам - наблюдатель миссии Балканских стран

2018-04-11 11:29 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят согласно международным нормам и стандартам. Об этом сказала Trend в среду наблюдатель миссии Балканских стран Нармина Капитанович.
"Мы успели побывать на нескольких избирательных участках, и стали свидетелями стабильного прозрачного процесса голосования. Сотрудники избирательных участков продемонстрировали четкую и слаженную работу", - сказала Капитанович.
Наблюдатель миссии отметила, что на избирательных участках, на которых побывала группа наблюдателей от Балканских стран, недовольства не были высказаны ни одним из присутствующих зарубежных наблюдателей.
"На избирательных участках и за их пределами полностью отсутствовали материалы пропагандистского характера. Мы не увидели никаких нарушений, и в целом, могу сказать, что президентские выборы в Азербайджане организованы на высоком уровне, проходят прозрачно, при активном участии населения страны", - сказала Капитанович.
В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.
В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.
За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.
Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.
(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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