В Азербайджане будут созданы новые школы

2017-03-25 17:29 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане планируется построить 332 школьных здания модульного типа рассчитанных на обучение до 100 человек в каждом учебном заведении, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

В 44 районах Азербайджана начались подготовительные работы для замены недоукомплектованных и аварийных сельских школ зданиями модульного типа.

Преимущество в создании школьных зданий модульного типа заключается в том, что, вместе с рентабельностью монтажа их легко установить в любом рельефе в течение одного месяца, а при необходимости переносить, увеличивать или уменьшать количество классных комнат в зависимости от численности учащихся. Вместе с тем, во время проведения ремонтно-строительных работ в аварийных школах учебный процесс не останавливается.

Сегодня в Азербайджане около 650 нуждающихся в ремонте школ, большинство из которых находится в Джалилабадском, Гусарском, Губинском, Шамахинском и Шекинском районах, сообщили Trend в минобразования.

С.Б.

