Посол Азербайджана в России: «Наши граждане активно участвуют в голосовании»

2018-04-11 11:55 | www.apa.az | 7

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу проголосовал на открытом в посольстве избирательном участке.



Как сообщает московский корреспондент АПА, посол дал информацию о процессе работы открытых в России избирательных участков.

Он отметил, что день выборов является важным днем в жизни каждого народа, каждого государства: «Народ выбирает своего руководителя. Я искренне верю, что мудрый азербайджанский народ сделает правильный выбор, в этом нет сомнений. В последние годы все являются свидетелями больших успехов Азербайджана. Все видят, как Азербайджан развивается с каждым днем. Конечно же, мы провели подготовительную работу в посольстве Азербайджана в России. Мы ожидаем, что сегодня проголосуют около 1500 граждан Азербайджана. Избирательный участок был открыт в 08.00 по местному времени. Голосование продолжается. В России действуют 3 избирательных участка. Это участки, открытые наряду с Москвой в наших генконсульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По предварительным данным, граждане Азербайджана и там активно участвуют в процессе голосования. Все в прекрасном настроении. Пользуясь возможностью, желаю азербайджанскому народу новых успехов».



Дипломат вручил двум гражданам Азербайджана, которые проголосовали впервые, свидетельство.