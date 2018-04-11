Доллар бьет рекорды в России и Турции

2018-04-11 11:52 | www.oxu.az | 9

В России продолжается удешевление курса рубля по отношению к доллару.

Как сообщает Oxu.Az, доллар подорожал на 1,74 рубля и составил 64,76 рубля.

Таким образом, курс USD/RUB обновил рекорд, зафиксированный в декабре 2016 года.

Курс евро также повысился – на 2,29 рубля, до 80,14 рубля.

Индекс Московской биржи упал на 0,3% и установился на отметке 2 168,31.

Доллар сохраняет высокий курс и в Турции. На Крытом рынке (Капалы-чарши) в Стамбуле доллар покупается за 4,1180 лиры, продается – за 4,1200 лиры. Евро покупается за 5,0930 лиры, продается - за 5,0950 лиры.

Отметим, что за последнюю неделю российская и турецкая национальные валюты больше остальных потеряли в цене в отношении доллара.

Л.А.

