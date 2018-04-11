МОМ проводит в Туркменистане семинар для СМИ

2018-04-11 11:42 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Международная организация по миграции (МОМ) проводит в Ашхабаде семинар для сотрудников СМИ Туркменистана, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие организовано совместно с правительством Туркменистана в соответствии с ранее утвержденным планом мероприятий. В его рамках будет рассмотрена роль СМИ в предупреждении и предотвращении торговли людьми, в способах информирования общественности об угрозах и вызовах современности, в сотрудничестве международных организаций, государственных служащих и неправительственных организаций в области нерегулярной миграции, а также обсуждены журналистские подходы по освещению вышеназванных тем.

"Главная цель проведенного международными экспертами семинара – изучение мировой практики освещения вышеназванных глобальных проблем современности, а также профилактика подобных случаев посредством масс-медиа", - сказано в материале.

В ходе выступлений отмечалось, что Туркменистан имеет опыт сотрудничества с МОМ, в рамках которого в начале 2014 года в стране была создана рабочая группа по противодействию торговле людьми. Этой группой и был разработан Национальный план действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2016-2018 годы.