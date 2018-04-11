Французские депутаты наблюдают за избирательным процессом в Лянкяране

2018-04-11 12:03 | www.apa.az | 8

Представляющие Совет Европы французские парламентарии следят за ходом голосования в Лянкяране.



Как сообщает южное бюро АПА, международные наблюдатели, находящиеся на 27 избирательном участке Лянкяранской избирательной окружной комиссии № 73, отметили, что никаких нарушений не отмечено.

«Ни одного нарушения на данный момент в участке не отмечено. Процесс проходит нормально», - отметил член французского Сената Керн Клод. Другой депутат Сената Дураньтон Николь сказала об активности избирателей: «В отличие от Франции, люди приходят на голосование издалека. Мы проведем наблюдения на многих избирательных участках в Лянкяране, затем отправимся в Баку. Азербайджан прекрасная страна. Нас очень хорошо приняли, здесь очень добрые люди».