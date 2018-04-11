Представитель Шанхайской организации сотрудничества: «Мы наблюдаем активность на выборах»

2018-04-11 12:04 | www.apa.az | 8

«Мы очень довольны избирательным процессом».

Как сообщает западное бюро АПА, об этом сказал наблюдающий за выборами в Гяндже представитель Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества Данияр Чиркеев.

«Мы представляем Шанхайскую организацию сотрудничества. Мы начали нашу наблюдательную миссию в 8 утра в историческом городе Гянджа. Процесс удовлетворительный, мы наблюдаем активность. Избиратели находятся в хорошем настроении. Выборы - большое историческое событие. Его можно считать праздником», - сказал Д.Чиркеев.

Представитель Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества Бахтияр Кадиров же сказал, что наблюдает знаменательное событие: «Уже три дня мы выполняем нашу миссию. Два дня мы уже как в Гяндже. Вчера мы познакомились с подготовкой к выборам. Организация на хорошем уровне. Работа в округах была организована в рамках избирательного законодательства. Мы встречаемся на улице с гражданами и наблюдаем у них активность и решительность в связи с выборами. Они участвуют в важном процессе. Азербайджан развивается. Мы увидели здоровую конкуренцию среди кандидатов. Представители всех кандидатов также наблюдают за процессом выборов. Все шаги осуществляются в рамках закона и демократических принципов».