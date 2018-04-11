СМИ: Семья Асада бежит в Иран

2018-04-11 12:07 | www.oxu.az | 7

Семья президента Сирии Башара аль-Асада должна прибыть в Тегеран до конца этой недели.

Об этом, как передает Oxu.Az, в среду сообщили иранские СМИ.

В сообщении говорится, что после объявлении о подготовке масштабного военного удара США по Сирии, семья сирийского правителя Башара Асада, как и семьи членов правительства Сирии, выезжают в Тегеран.

А некоторые из семей сирийских лидеров уже перебрались в Иран несколькими днями ранее.

«Было принято решение перевезти семью Башара аль-Асада в Тегеран в свете американских угроз удара по Дамаску», – цитирует издание источник, близкий к окружению Асада.

Источники добавили, что «среди сирийских правительственных лидеров и их семей в Сирии царит страх и паника. Многие семьи лидеров перевезены из Сирии в Иран еще в понедельник».

Тем не менее, останется ли сам Асад в Дамаске или покинет его вместе со своей семьей – не сообщается.

Али Мамедов

