Президентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно - болгарский наблюдатель

2018-04-11 11:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят прозрачно, и созданы все условия для голосования граждан, в том числе молодежи. Об этом в среду сказал Trend депутат парламента Болгарии, международный наблюдатель Хамид Хамид.

«До этого я трижды участвовал в выборах в Азербайджане. Все они прошли на самом высоком уровне», - сказал он.

Болгарский депутат сказал, что побывал в семи избирательных пунктах, и добавил, что каких-либо нарушений им отмечено не было.

Сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.