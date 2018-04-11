Опознано тело гражданина Азербайджана, погибшего при крушении Ан-148 в России

2018-04-11 11:55 | www.trend.az | 7

Специалисты опознали тело гражданина Азербайджана, погибшего при крушении Ан-148 в Раменском районе Московской области, сообщили в среду ТАСС в экстренных службах.

"Закончена процедура опознания погибшего гражданина Азербайджана. Тело выдано родственникам и отправлено самолетом к месту захоронения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что это первое тело, опознанное после авиакатастрофы.

Как сообщил накануне губернатор Оренбургской области Юрий Берг, экспертиза ДНК тел погибших в авиакатастрофе займет более месяца.