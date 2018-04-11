Как оценивают международные наблюдатели процесс голосования? - ОПРОС

2018-04-11 12:08 | www.apa.az | 7

Об этом АПА сказал член Сената Франции Мишель Алмэ. По его словам, они не зарегистрировали каких-либо нарушений: «Это первый участок, на котором мы пока провели наблюдения. Когда мы вошли в избирательный участок председатель участка подробно проинформировал нас о ходе голосования. После завершения выборов мы выразим наше итоговое мнение».

Член парламента Великобритании Лорд Давид Чарльз сказал, что избирательный процесс организован на высоком уровне: «Мы представляем парламент Великобритании. Между двумя странами налажены очень хорошие отношения. Избирательный процесс организован на высоком уровне, активность избирателей нормальная».

Член парламента Болгарии Гамид Гамид отметил, что избирательная система в Азербайджане развивается: «Пока рано делать окончательный вывод, но наши наблюдения показывают, что выборы проходят нормально, никаких трудностей нет. Люди также спокойно и безопасно участвуют в голосовании. До этого я наблюдал за парламентскими выборами и референдумом в Азербайджане. Избирательная система страны развивается с каждым днем».



Член парламента Словакии Марсек Питер заявил, что за период наблюдения они не видели нарушений: «В настоящее время мы наблюдаем за процессом выборов. Мы не обнаружили незаконных случаев. Вчера мы провели беседу с несколькими избирателями. Следовательно, можем сказать, что интерес к выборам в стране высок».