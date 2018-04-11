Сербский наблюдатель: «Выборы проходят без вмешательства из вне»

2018-04-11 12:09 | www.apa.az | 8

С утра я была на нескольких избирательных участках в Хатаинском районе. Голосование проходит на хорошем уровне без вмешательства сторонних лиц».

Об этом сообщила АПА независимый наблюдатель из Сербии Елена Зарич Ковачевич.

Она отметила, что за процессом голосования на избирательных участках наблюдают как местные, так и международные наблюдатели: «Голосование началось в 08:00, и все в порядке. Я была примерно на 17 избирательных участках. Я не обнаружила никаких нарушений».