Лебедев: «Наблюдается избирательная активность»

2018-04-11 12:12 | www.apa.az | 8

«В нашу миссию входят 220 наблюдателей. С раннего утра мы обошли все регионы. Я лично побывал в 10 избирательных участках. Повсюду наблюдается избирательная активность, организация выборов находится на высоком уровне».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Исполкома СНГ, глава наблюдательной миссии Содружества Сергей Лебедев. Он отметил, что имел беседу с местными наблюдателями: «Мы спросили их, были ли какие-либо нарушения? Мы нигде не заметили нарушений, и местные наблюдатели также. Нас радует тот факт, что народ активно участвует на выборах. Собравшись после выборов, мы подведем окончательные итоги, которые объявим завтра на пресс-конференции. Мы хотим, чтобы эти выборы внесли свой вклад в мир и стабильность Азербайджана».

С.Лебедев заявил, что Россия с Азербайджаном – стратегические партнеры: «Наличие в Азербайджане стабильной власти любимого и уважаемого народом главы государства повлияет не только на отношения Азербайджана с Россией, но и с другими странами».