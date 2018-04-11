БДИПЧ ОБСЕ даст оценку выборам завтра

2018-04-11 12:27 | www.oxu.az | 7

Миссия БДИПЧ ОБСЕ приступила к наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду журналистам сказала глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.

«Мы проводили наблюдение за подготовкой к выборами. Сегодня мы планируем вести наблюдение непосредственно за самим процессом президентских выборов в Азербайджане.

Наша основная группа, состоящая из 13 наблюдателей, останется в Азербайджане до 24 апреля, с целью наблюдения за пост-выборным периодом в стране», - сказала Йонкер.

Она отметила, что группа долгосрочных наблюдателей в настоящее время работает в регионах и в столице Азербайджана, и информирует о процессах, происходящих на президентских выборах.

«Оценка проведения выборов будет оглашена миссией 12 апреля. Доклад о проведении президентских выборов в Азербайджане будет представлен спустя два месяца после их проведения», - сказала Йонкер.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.