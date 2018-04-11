Кандидат в президенты Гудрат Гасангулиев проголосовал на выборах

2018-04-11 12:21 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, он принял участие в голосовании на 28-ом избирательном участке Сабаилского избирательного округа № 29.

Кандидат в президенты выразил удовлетворение ходом голосования: «Избирательный процесс проводится в демократических условиях. Конечно, у всех кандидатов разные возможности. Пока нарушений каких-либо норм Избирательного кодекса не наблюдается. Надеюсь, что голосование будет проведено в соответствии с законом. Эти выборы поддержат политическую линию, которая откроет путь к более сильному, демократическому Азербайджану и освобождению Карабаха. ИншаАллах мы освободим Карабах. Построим сильный, демократический Азербайджан. Успешных всем выборов».