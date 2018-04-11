Пентагон обеспокоен возможностью гибели россиян во время ударов по Сирии

2018-04-11 12:23 | www.apa.az | 7

Пентагон обеспокоен возможностью гибели россиян во время ударов по Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.mail.ru, при планировании ударов по Сирии в Пентагоне обеспокоены тем, что в ходе этих акций могут пострадать российские военные.

«Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу — не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой» - пишется в газете Los Angeles Times.

Источники газеты из числа бывших и действующих официальных лиц утверждают, что помимо ракет «планируется использовать самолеты для ударов по многочисленным целям в Сирии».

Пентагон, вероятно, требует от президента включить в число целей для нанесения ударов «фабрики по производству силами Башара Асада хлора и других отравляющих веществ», правительственные командные пункты.

Если Трамп согласится на расширенную кампанию по нанесению ударов, то командование Пентагона «скорее всего, будет настаивать на уничтожении сирийской системы ПВО, которая включает, как сообщалось, современные С-400 российского производства».

Во избежание потерь среди российского персонала в Сирии Вашингтон может заблаговременно предупредить Москву о времени и местах ударов, считают источники. Против выступают военные, которые полагают, что Россия передаст эти данные сирийским силам. Это будет способствовать уничтожению сирийцами средств нанесения ударов.

В публикации говорится, что хотя президент Дональд Трамп и обещал «быстро принять решение», нанесение ударов может быть отложено в связи с информацией о поездке группы инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Думу, где, как сообщалось, были применены химические отравляющие вещества.