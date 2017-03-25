Йоахим Лев: В сборной Азербайджана чувствуется явный прогресс

2017-03-25 17:51 | www.oxu.az | 5

В конференц-зале Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Германии Йоахима Лева и футболиста Сами Хедиры, который завтра будет капитаном немецкой команды, передает Oxu.Az cо ссылкой на Haqqin.Az.

«Цель ясна – мы приехали, чтобы заработать 3 очка, - говорит Лев. - Хотим до лета не терять очков. Впереди матч с Сан-Марино, в котором мы, естественно, тоже не планируем терять очков.

Долгий полет в Баку не должен быть для нас оправданием ни при каких обстоятельствах.

У некоторых игроков были проблемы, но сейчас здоровы все, кроме Озила. У него все же есть небольшие проблемы, но, скорее всего, он тоже будет готов. Ожидается, что Марио Гомес будет в составе.

Пока я не определился с вратарем на матч с Азербайджаном. Тер-Штеген хорошо сыграл с Англией, но и у другие наши голкиперы в хорошей форме. Будем обсуждать этот вопрос после сегодняшней тренировки.

Да, Андре Шюррле не имеет достаточной игровой практики в своем клубе, но его игровая форма дает ему шансы играть за сборную.

По сравнению с прошлыми годами в сборной Азербайджана чувствуется явный прогресс. Это и с точки зрения игры, и с точки зрения тактики. Последние результаты также говорят о многом – победа над Норвегией, ничья с Чехией... Можно говорить о большом скачке сборной Азербайджана. Команда научилась обороняться, физически стала сильнее.

Будут очень важны матчи с прямыми конкурентами – Северной Ирландией, Чехией и Норвегией. Если сборная Азербайджана удачно сыграет с ними, то может занять 2-е место в группе. Теоретический шанс на это есть.

Мы выбрали капитаном Сами Хедиру. Он опытный футболист, достоин быть лидером команды.

Футболисты с радостью приезжают в сборную. Национальная команда – это верх того, что есть в футболе. Понимаю, что бывают клубные дела, но сборная на первом месте, и наши футболисты это доказывают».

С.Б.

