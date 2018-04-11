Россия привела в боевую готовность Черноморский флот

2018-04-11 12:33 | www.oxu.az | 8

В полную боевую готовность приведен Черноморский флот России, базирующийся в Севастополе. В среду, 11 апреля, с самого утра в штабе ЧФ находится все командование частей.

Как передает Oxu.Az об этом в Telegram сообщил «Крымский канал».

«Продолжается экстренный селектор с Минобороны. Официально в Средиземном море у берегов Сирии уже находятся корабль «Пытливый» со «Смерчем-2», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту, а также большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Орск» и «Минск2», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что к берегам Сирии Россия может отправить фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами «Калибр».

Али Мамедов

