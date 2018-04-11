Я проголосовал за кандидата, который сможет обеспечить будущее азербайджанского народа - министр финансов (ФОТО)

2018-04-11 12:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах я проголосовал за кандидата, который сможет обеспечить будущее азербайджанского народа.

Об этом сказал в среду журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, отвечая на вопрос о том, на чем он основывался в своем выборе.

Шарифов проголосовал на избирательном участке номер 36 Хатаинского избирательного округа номер четыре.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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