Necdet Ünüvar: Daha güçlü olmak için ticaretimizi geliştirmemiz lazım

2018-04-11 12:32 | www.trend.az | 1

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye ile Azerbaycan’ın daha güçlü olmak için aralarındaki ticareti geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini izlemek üzere Bakü’de bulunan Ünüvar, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın da yer aldığı heyetle birlikte, ülkede faaliyet gösteren Türk vatandaşı iş adamlarıyla bir araya geldi.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bakü Temsilciliği ile Türkiye Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğinde (TÜİB) iş adamları ile görüşen Ünüvar, Türkiye ile Azerbaycan’ın et ve tırnak gibi olduğunu ifade etti. Azerbaycan’ın bu yıl 100. bağımsızlık yıl dönümü olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Nuri Paşa idaresindeki Kafkas İslam Ordusu’nun Gence ve Bakü’de gösterdiği kahramanlığın 100. yıl dönümü. Bir asır geçmiş, hamdolsun bir asırdır Türkiye ile Azerbaycan et ve tırnak gibi. Kim düşmüşse öbürü gidip elinden tutmuş, kaldırmış ve bunu hiçbir menfaat gütmeden yapmış. Bugün de çok şükür aynı duygularla hareket ediyoruz” dedi.

“ARAMIZDAKİ GÖNÜL KÖPRÜSÜ ÇOK GÜÇLÜ”

Türkiye ile Azerbaycan arasında çok önemli ticari ilişkiler bulunduğunun altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:

“Bugün 2 milyar varile ulaşmış Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı var. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Hattı var. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı var. Ki insanlığın Londra’dan Pekin’e hiç karaya ayak basmadan demiryolu ile gitme hayalini gerçekleştirdiği çok önemli bir proje. Hem insan hem yük taşımacılığında çok önem arz eden bir proje. 30 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev ile birlikte açılışını yapmıştık. Bakü’de çıkan doğal gazı Avrupa’nın içlerine taşıyacak TANAP projesi var. Bunların her biri aslında birer ticari köprü. Ancak hiçbir köprü bizim aramızdaki gönül köprüsü kadar güçlü değil.”