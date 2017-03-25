Футболисты сборной Германии прогулялись по Баку – ВИДЕО

2017-03-25 18:00 | www.oxu.az | 3

Футболисты сборной Германии, прилетевшие в Баку вчера поздно вечером, сегодня совершили прогулку по улицам города.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, из отеля Hilton, в котором остановилась команда, игроки отправились на бульвар, а затем прогулялись по улицам Ичеришехер.

Сегодня в 17:45 сборная Германии проведет тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч Азербайджан – Германия состоится завтра в 20:00.

С.Б.

