Владелец магазинов Obi немецкий магнат Хауб пропал в Альпах

2018-04-11 12:25 | www.apa.az | 7

Немецкий миллиардер, руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, 58-летний Карл-Эриван Хауб пропал в субботу во время внетрассового лыжного спуска в Альпах.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на итальянскую газету «Corriere della Sera».

По данным издания, Хауб, пропал в зоне Червино еще в субботу утром. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером. В настоящее время его поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Семья Хауба, являющаяся одной из самых богатых в мире, выделила для поиска магната значительную сумму денег. Координатор поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре заявил, что поиски осложняются неблагоприятными метеоусловиями.