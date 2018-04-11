Кандидаты в президенты проголосовали на выборах

2018-04-11 12:55 | www.oxu.az | 7

Кандидаты в президенты воспользовались своим избирательным правом.

Независимый депутат, кандидат в президенты Захид Орудж сообщил Oxu.Az, что вместе с членами семьи проголосовал на избирательном участке №18 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23.

Кандидат в президенты, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу с супругой проголосовали на избирательном участке №15 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23 в здании Азербайджанского государственного педагогического университета имени Насреддина Туси.

Председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев проголосовал на избирательном участке №31 Бинагадинского первого избирательного округа №8.

Кандидат в президенты от Азербайджанской социально-демократической партии Араз Ализаде же отдал свой голос на 11-ом избирательном участке Ясамальского третьего избирательного округа №17 на улице Басти Багировой. Он пришел голосовать вместе со своим внуком и тезкой Аразом Ализаде.

Другой кандидат в президенты, депутат Гудрет Гасангулиев проголосовал на 28-ом избирательном участке Сабаильского избирательного округа №29.

Кандидаты в президенты остались довольны ходом голосования.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

