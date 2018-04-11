ЦИК огласил данные об активности избирателей - ОБНОВЛЕНО

2018-04-11 13:00 | www.oxu.az | 7

ЦИК обнародовал данные о голосовании на президентских выборах в Азербайджане на 12:00.

Как передает Oxu.Az, на 12:00 на президентских выборах проголосовали 39,39 процента избирателей, то есть 2 093 343 избирателей.

Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 15:00, 17:00 и 19:00.

10:49

ЦИК обнародовал данные о голосовании на президентских выборах в Азербайджане на 10:00.

Как передает Oxu.Az, на 10:00 на президентских выборах проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 избирателей.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

08:01

В 08:00 утра среды в Азербайджане открылись избирательные участки.

Как передает Oxu.Az, голосование продлится в течение 11 часов, до 19:00 по местному времени.

По данным Центризбиркома, в голосовании могут принять участие 5 млн 192 тыс 42 граждан Азербайджана. Их ждут на 5426 постоянных и 215 временных избирательных участках, а также в дипломатических представительствах страны за рубежом.

На участках избирателям предлагается бюллетень со списком из 8 кандидатов. В нем должна быть сделана отметка около одной из фамилий. Если такой отметки не окажется, или их будет несколько, то бюллетень будет признан недействительным.

00:01

В среду, 11 апреля, в Азербайджане пройдут президентские выборы.

Как сообщает Oxu.Az, сегодня азербайджанские избиратели изберут президента страны на 7-летний срок.

Согласно информации ЦИК, в Азербайджане избирательным правом обладают 5 млн 192 тыс 42 человека.

Избирательные участки откроются в 08:00 и закроются в 19:00.

Для участия в президентских выборах в Азербайджане были зарегистрированы восемь кандидатов.

Это - выдвинутый от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от «Инициативной группы фронтовиков» Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).

«Exit-poll» на выборах проведут Лига защиты прав трудящихся совместно с американской «Arthur Finkelstein Association», Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way», Независимый исследовательский центр «Els» и Мониторинговый центр «RƏY».

Всего за выборами будут наблюдать около 1000 международных и примерно 60 тысяч местных наблюдателей.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

