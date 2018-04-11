Президентские выборы в Азербайджане проходят стабильно и прозрачно - Европейский парламент

2018-04-11 12:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят стабильно и прозрачно.



Об этом сказал Trend в среду председатель миссии наблюдателей Европейского парламента Дэвид Кэмпбелл.



"Нашей задачей является наблюдение и оценка организации и самого процесса президентских выборов в Азербайджане, и я могу сказать, что выборы организованы хорошо и проходят на высоком уровне. Мы рады видеть справедливый процесс выборов и предоставление равных прав всем голосующим гражданам страны", - сказал Кэмпбелл.



Председатель миссии подчеркнул, что меры, предпринятые для проведения стабильных и прозрачных президентских выборов в Азербайджане, демонстрируют свою эффективность, и что участие в выборах станет положительным опытом для группы наблюдателей Европейского парламента.



"За время наблюдения, мы ни разу не столкнулись с какими либо нарушениями. Процесс выборов стабилен, и это может только радовать", - сказал Кэмпбелл.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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