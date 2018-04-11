Туркменистан реализует национальную лесную программу

2018-04-11 12:36 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан при участии международных экспертов обсуждает аспекты реализации Национальной лесной программы, включая создание государственного лесного кадастра, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Обсуждение состоялось в туркменском городе Дашогуз в рамках семинара, организованного Госкомитетом по охране окружающей среды и земельным ресурсам Туркменистана, региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

В мероприятии приняли участие специалисты государственных ведомств в сфере охраны природы и сельского хозяйства, эксперты совместных экологических проектов. Туркменские представители рассказали о мероприятиях по лесоразведению и восстановлению лесов, особенно в аридном климате юга и в условиях засолённости земель севера страны, восстановлению приречных тугайных лесов вдоль русла Амударьи.