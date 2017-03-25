СМИ: лондонский террорист воевал в Боснии в составе исламистской группировки

2017-03-25 17:56 | www.trend.az | 9

Халид Масуд, осуществивший 22 марта террористическое нападение у здания британского парламента в Лондоне, во время Боснийской войны 1992-1995 годов воевал в рядах исламистской группировки "Аль-Муджахид", печально известной своими расправами над гражданским сербским и хорватским населением. Об этом сообщила сербская газетаBlic.Об этом передает ТАСС.

По ее информации, Масуд прибыл в Боснию добровольцем 1 мая 1993 года и присоединился к арабским боевикам отряда "Аль-Муджахид", входившего в состав Третьего корпуса Армии Боснии и Герцеговины (БиГ) и жестоко расправлявшегося с гражданскими лицами и пленными сербами. При этом издание ссылается на список из 1774 боевиков данной группировки, находящийся в распоряжении редакции.

Член Экспертной группы Юго-Восточной Европы по борьбе с терроризмом Джевад Галияшевич подтвердил газете, что Масуд воевал в БиГ. "Халид Масуд Абдулла был в рядах "Аль-Муджахид", уехал из Боснии 25 декабря 1995 года", - сказал он, добавив, что практически все вылазки экстремистов в Европе и США были в той или иной степени связаны с БиГ. "Либо террористы участвовали в войне в БиГ, либо имели гражданство БиГ, либо использовали оружие, купленное в БиГ", - подчеркнул специалист.

Отряд "Аль-Муджахид" был создан 13 августа 1993 года во время Боснийской войны и насчитывал первоначально около 500 добровольцев из БиГ, а также из Алжира, Афганистана, Египта, Ирана, Йемена, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. Всего в рядах Армии БиГ воевало, по разным оценкам, от 1,5 тысячи до 6 тысяч иностранцев. Отряд был известен высокой боеспособностью, жестокостью по отношению к сербскому и хорватскому гражданскому населению, а также ритуальными расправами над пленными.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний Масуд, сбил прохожих и трех сотрудников правоохранительных органов на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин; стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста четыре человека погибли и около 50 пострадали, среди них - представители 12 национальностей. Следствие в данный момент продолжает выяснять, действовал ли Масуд в одиночку или у него были сообщники.