В связи с Днем Грузии будет проведено более 100 мероприятий

2018-04-11 12:42 | www.apa.az | 8

«В Грузии будет проведено более 100 мероприятий, в связи со 100-летием создания первой демократической республики».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на проведенном им брифинге.

Министр заявил, что в связи со 100-летним юбилеем в дипломатических миссиях Грузии более чем в 30 странах в течение года будут проводиться фотовыставки, а также различные выставки, посвященные культуре и традициям страны.

М.Джанелидзе отметил, что 27-28 мая в Тбилиси пройдет форум диаспоры: «27 мая отмечается День диаспоры. Более 300 диаспорских организаций примут участие в форуме, который пройдет в Тбилиси. Представители диаспоры будут участвовать в мероприятиях, посвященных 100-летию первой республики».